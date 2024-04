Malaga remporte la BCL pour la première fois

Malaga a remporté la Ligue des Champions (BCL) pour la première fois en dominant Tenerife 80 à 75 en finale, ce dimanche 28 avril à la Belgrade Arena. Les Andalous ont provoqué 19 balles perdues de la part de leurs adversaires (dont 13 sur interceptions) pour marquer 23 points dans la foulée.

Un an après avoir perdu dès les demi-finales à domicile, les Andalous ont su profiter de leur expérience passée pour venir à bout du double vainqueur de la compétition. Les hommes d’Ibon Navarro ont d’abord démarré très fort défensivement, avec seulement 10 points encaissés sur les 10 premières minutes. Leur avance a grimpé petit à petit pour être à +15 (52-37) au bout de 24 minutes de jeu. Mais l’équipe de Marcelinho Huertas (15 points à 5/13 aux tirs, 5 rebonds, 9 passes décisives et 5 balles perdues pour 15 d’évaluation en 32 minutes), Kyle Guy (18 points à 4/10, 6 rebonds, 4 passes décisives et 6 balles perdues pour 14 d’évaluation en 25 minutes) et Giorgi Shermadini (16 points à 5/5, 6 rebonds et 2 passes décisives pour 23 d’évaluation en 31 minutes) a réagi par un 13 à 2 pour relancer la partie (54-50, 27′). Seulement, Malaga a gardé ses distances avec un 3-points du MVP du Final Four Kendrick Perry (17 points à 6/9 et 2 rebonds en en moins de 20 minutes) pour donner 9 points d’avance (75-66) aux siens à 3 minutes 35 de la fin.

Trois anciens joueurs de Betclic ÉLITE titrés

Leader de la Liga Endesa avant la victoire du Real Madrid ce dimanche, Malaga a donc remporté la première BCL de son histoire. Avec moult anciens joueurs du championnat de France en son sein : Dylan Osetkowski (ex-ASVEL, 6 points à 1/5, 4 rebonds et 3 passes décisives), Will Thomas (ex-Monaco, 4 points à 2/6 et 2 rebonds en 18 minutes) et Tyler Kalinoski (ex-Chalon, 8 points à 2/6 en 20 minutes)