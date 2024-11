Malgré Cordinier, la Virtus Bologne perd encore et pointe à la dernière place

La saison 2023-2024 de la Virtus Bologne a longtemps été marquée par d’excellents résultats, malgré une baisse de masse salariale notable. Mais la trajectoire de l’exercice suivant suit la courbe descendante de la fin de la saison passée. Avec 9 défaites en 11 matches, l’équipe de Luca Banchi pointe à la dernière place du classement de l’EuroLeague, même si le Partizan Belgrade et l’ALBA Berlin (2 victoires et 8 défaites) jouent ce jeudi soir.

La Virtus Bologne semble pourtant plus compétitive ces derniers temps. Après avoir démarré la saison par quatre revers de suite, la formation italienne a gagné deux fois en sept matches depuis un mois. Autrement, elle perd rarement de beaucoup. C’était le cas jeudi dernier face au Panathinaïkos Athènes (77-82). C’était encore le cas ce mercredi soir contre le Fenerbahçe Istanbul (82-86). A 5 minutes de la fin, les locaux menaient encore de 10 points (73-63). Mais ils n’ont pas su contenir le coup de chaud des visiteurs, qui ont recollé avant de passer devant en toute fin de rencontre.

Virtus Bologna won 6 of the 7 games within a 5- pts margin in the first 25 games of the last EL season.

Since then (22 games) they are 2-9 in those games. pic.twitter.com/wTy8FZ4Z6W

— Marco Pagliariccio (@loupaya) November 20, 2024