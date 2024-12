Malgré ses douleurs au dos, un Victor Wembanyama clutch donne la victoire aux Spurs

« Comment on a fait pour gagner ce soir ? Vic. » Cette réponse de Chris Paul en interview d’après-match est révélatrice de l’impact qu’a eu Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) pour son retour après deux matchs d’absence. Tout avait pourtant mal commencé quand, après seulement trois minutes de jeu, il a demandé à sortir, apparemment de nouveau gêné au dos après une chute. En le voyant se diriger vers les vestiaires en grimaçant, on pouvait se douter qu’une rechute de sa blessure était survenue. Son retour sur le parquet était en suspens. Deux de ses coéquipiers (Keldon Johnson, Zach Collins) sont eux aussi sortis sur blessure mais ne sont pas revenus.

Finalement, le géant français est retourné au jeu dans le deuxième quart-temps, après quasiment une demi-heure de soins aux vestiaires. Après avoir vaincu ses douleurs, il a repris sa routine là où il l’avait laissée avant ses blessures, c’est-à-dire en enchaînant les paniers. Dont notamment un flotteur sur une jambe… à 3-points. Au sein d’un effectif des Spurs quasiment complet avec les retours de Devin Vassell et Jeremy Sochan, il n’a pas forcé les choses et a laissé le jeu venir à lui.

"HE'S A CHEAT CODE." WEMBY BLOCK INTO THE 1-LEGGED THREE. 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/HvDoVVOntf — NBA (@NBA) December 9, 2024

Après la blessure, une fin de match clutch

D’où cette ligne statistique pleine d’efficacité : 25 points à 9/16 aux tirs (dont 3/7 à 3-points), 10 rebonds, 1 passe décisive et 3 contres en 26 minutes. C’est déjà son huitième match au-delà des 25 points cette saison. Et il aurait sûrement scoré encore plus s’il n’avait pas raté dix minutes de jeu en début de match. De l’autre côté du terrain, sa présence a largement dissuadé la valeureuse équipe des Pelicans, qui attendait qu’il soit sur le banc pour attaquer l’arceau. Avec six joueurs entre 12 et 25 points, la lanterne rouge de l’Ouest a donné du fil à retordre aux Spurs.

Ces derniers ont même encaissé un 13-0 dans les dernières minutes (114-103 -> 114-116). Ce jusqu’à que Victor Wembanyama – qui d’autre – prenne les choses en main. À 37 secondes du terme, c’est lui qui a débloqué la situation avec un tir à 3-points salvateur du logo (117-116). Il a ensuite marqué ses quatre derniers points sur la ligne des lancers, sous les chants “MVP” venant de la foule. Le tout en contestant les derniers tirs adverses pour les empêcher de repasser devant. De quoi permettre à San Antonio de gagner avec 5 points d’avance (121-116), mettant fin à une série de trois défaites consécutives.

« Je ne doute jamais de Victor dans ces moments. » Le coach Mitch Johnson en conférence de presse

WEMBY FOR THE LEAD 👽 pic.twitter.com/u8X6zcCb4j — NBA TV (@NBATV) December 9, 2024

Chris Paul rentre dans l’histoire

Outre la performance de Wembanyama, ce match a été marqué par un autre événement majeur : la 12 092e passe décisive en carrière de Chris Paul, qui est ainsi devenu le deuxième joueur le plus prolifique de l’histoire NBA dans cette catégorie. Le « Point God » a dépassé Jason Kidd (12 091) cette nuit, et d’autres légendes comme Steve Nash (10 335) ou Magic Johnson (10 141) avant lui. Il n’arrivera cependant jamais à la hauteur de John Stockton, qui mène ce classement avec… 15 806 caviars.

Comme un symbole, c’est Victor Wembanyama qui a converti la passe du record de Paul. Plus de 45% des passes décisives reçues par le Français cette saison viennent de son meneur vétéran. Il est une grande raison de sa montée en puissance statistique. Ainsi que du succès de San Antonio, qui reste cloîtré à sa 11e place malgré son bilan égal de 12 victoires pour 12 défaites.