Malgré un grand Hugo Yimga, Vitré déborde le Pôle France

Dernier de la Poule A de NM1, avec deux petites victoires, le Pôle France n’a pas réussi à améliorer sa situation face à Vitré (66-75), 6e de la Poule A, lors du premier match de la 16e journée. L’INSEP n’a pas su contenir le collectif breton, qui affiche une marque bien répartie avec un quintet à plus de 8 points, dont 14 unités pour David Gassaud. Avec 11 points à 3/11, 6 rebonds et 10 passes décisives, Armand Mensah n’est également pas passé si loin d’un triple-double… Encore derrière à la 37e minute (63-62), l’Aurore a fini fort avec un 13-3 dans le money-time.

Face aux Vitréens, un jeune homme a tenté de tenir tête. Pressenti comme un nouveau grand espoir du basket français, Hugo Yimga (2,02 m, 16 ans) a parfaitement fêté sa sélection pour le Young Star Game, en sortant son meilleur match au scoring en carrière : 23 points à 10/19, 4 rebonds, 1 passe décisive et 4 interceptions pour 20 d’évaluation. Preuve de son importance, l’ancien joueur de Courbevoie et Nanterre a disputé l’intégralité de la rencontre avec 40 minutes à son compteur personnel.

Irréprochable lors de la Coupe du Monde U17, malgré le fiasco des Bleus, le Francilien prouve une énorme fois qu’il dispose d’un énorme potentiel. Alors qu’il tourne à 9,4 points à 43%, 4,1 rebonds et 1,1 interception en NM1 à 16 ans, Hugo Yimga a explosé son record en troisième division, qui datait du début de saison. Lors d’un match à Challans le 8 octobre, il avait cumulé 16 points.

Hugo Yimga Moukouri (2008) physical tool is legit for the more,has improve is shooting ability 🧐🏁🇨🇵 https://t.co/KeMzAmQp0z pic.twitter.com/dFLvDzWyUH

— Steeve_Lgr (@stgwadateam) December 11, 2024