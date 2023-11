Malgré un grand Nolan Traoré, Saint-Vallier valide une huitième victoire d’affilée

NM1 - Après un début de saison chaotique, le SVBD est désormais co-leader de la Poule B de Nationale 1. Face au Pôle France (74-59), Saint-Vallier a engrangé un huitième succès de rang.

Relégué de Pro B, Saint-Vallier est enfin là où il voulait être : en tête de la Poule B de Nationale 1, à égalité avec Hyères-Toulon (10v-3d). Irrésistible actuellement, après avoir été dans le doute fin octobre après un impair à la maison contre Avignon-Le-Pontet, le SVBD a disposé du Pôle France (74-59), lors d’un match de la 4e journée repoussé en raison du Covid.

Toujours en maîtrise, malgré les absences du duo Hugo Dumortier – David Ramseyer et la nouvelle performance XXL de Nolan Traoré pour l’INSEP (23 points à 9/19, 9 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions, 1 contre et 0 balle perdue), Saint-Vallier a validé une huitième victoire consécutive. Pour cela, l’équipe drômoise s’est appuyée sur ses individualités étrangères (20 points chacun pour Jazzmarr Ferguson et Deng Geu), ainsi que sur un Jérôme Cazenobe qui aurait pu prétendre à un triple-double avec plus d’adresse aux tirs (5 points à 2/7, 17 rebonds et 10 passes décisives).

Saint-Vallier aura l’opportunité de prendre seul la tête de la Poule B ce week-end : pendant que le HTV aura un déplacement très compliqué à négocier au Havre, le SVBD accueillera Besançon aux Deux Rives. L’heure de la passe de neuf ?