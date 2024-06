Malgré une première saison décevante, Mike Happio devrait prolonger de trois ans à l’ASVEL

Arrivé en fin de contrat, Mike Happio a été prolongé de trois ans à la tête des Espoirs de l’ASVEL, selon nos informations. Contre vents et marrés, entre résultats décevants et contestations, le technicien martiniquais a tenu bon. Le board de l’ASVEL serait donc intervenu afin de conforter le successeur d’Anthony Brossard dans ses fonctions jusqu’en juin 2027. Contacté par BeBasket vendredi soir, Mike Happio indique simplement que sa première saison a été « riche en enseignements, [qu’il] a beaucoup aimé et beaucoup appris ».

L’ASVEL, absente du Trophée du Futur cette année

Ancien adjoint du groupe professionnel de l’ESSM Le Portel (Betclic ÉLITE), Mike Happio est arrivé à l’ASVEL en 2021, faisant notamment le doublé champion de France U18 – Coupe de France U17 dès sa première année dans le Rhône. Mais cette saison 2023-2024 n’a pas connu le même succès : onzième du championnat Espoirs ÉLITE et donc absent au Trophée du Futur. L’ASVEL, dont l’ambition est de concurrencer les meilleurs centres de formation avec son Académie, devra rehausser la barre la saison prochaine.