Mam’ Jaiteh se rappelle au bon souvenir de Beaublanc, Le Mans enfonce La Rochelle

Si certains supporters de Limoges ne regardent que le CSP, alors ils ont peut-être un peu halluciné en voyant le joueur qu’était devenu Mouhammadou Jaiteh… En novembre 2018, le pivot international s’était retrouvé troisième pivot du CSP (derrière Samardo Samuels et Jerry Boutsiele) et avait fini par être coupé par le CSP, une rareté pour un joueur français, moyennant un chèque de 50 000 euros. Quand on voit ce que Jaiteh est devenu, à savoir MVP de l’EuroCup et joueur référencé en EuroLeague, il y a de quoi se dire que cet argent aurait pu être mieux dépensé.

De retour à Beaublanc pour la première fois depuis cet épisode (il était blessé aux ischios-jambiers la saison dernière), Mam’ Jaiteh a prouvé sa valeur au public limougeaud… et accessoirement à Vassilis Spanoulis, qui n’avait pas trop eu l’occasion de le voir depuis son arrivée, la faute à un genou douloureux. 48 heures après une sortie timide à Madrid, l’ancien pivot de la Virtus Bologne a étalé une superbe rentabilité à Limoges, cumulant 14 points à 6/7, 6 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre et 2 interceptions pour 24 d’évaluation en 16 minutes.

Puisque Jordan Loyd était également dans un grand soir (22 points en 25 minutes), la Roca Team n’a pas éprouvé trop de difficultés à Beaublanc, si ce n’est une révolte initiée par Alexandre Chassang dans le troisième quart-temps (58-60, 27e minute). Valeureux, les coéquipiers de Nicolas Lang (22 points à 7/12 et 6 passes décisives) ont vu qu’il existait pourtant un monde d’écart avec une grosse équipe d’EuroLeague. Vaincus 84-96, ils ont pratiquement dit adieu à leurs dernières ambitions de Leaders Cup.

Encore raté pour La Rochelle…

À la 8e minute, quand Ryan Hawkins réussissait un tir primé qui offrait 16 longueurs d’avance aux Rochelais (7-23), l’humeur n’était pas vraiment à l’esprit de Noël au cœur d’Antarès… Dans ce marasme, le MSB, qui espérait faire fructifier sa victoire surprise décrochée face à Paris, a eu un vrai mérite : ne pas laisser le temps au doute de s’installer. Alors les hommes de Guillaume Vizade se sont attelés à vite grignoter leur retard, repasser devant (29-28, 15e minute) et même creuser l’écart. Ainsi, à la mi-temps, Le Mans pointait déjà à +10 (42-32).

De quoi assommer des Charentais qui ont vite compris qu’ils avaient laissé filer leur chance, jamais en capacité de revenir au retour des vestiaires. Victorieux 81-71 avec sept joueurs entre 8 et 14 points, les Sarthois signent une belle opération dans la course à la Leaders Cup en revenant à la hauteur de Strasbourg (7v-6d). Dimanche, si Gravelines-Dunkerque s’incline à Chalon-sur-Saône, un Top 8 se détachera réellement à deux journées de la fin de la phase aller…