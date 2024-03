Marco Pellin offre la première place à Chartres, Feurs s’offre une victoire cruciale

« Marco Pellin a encore fait un tour de magie à la fin », sourit l’entraîneur Moatassim Rhennam au micro de L’Écho Républicain. « Il a pris les bonnes décisions pour lui et pour les autres, ça a été déterminant pour plier le match. » Près de 20 ans après sa première apparition dans le monde professionnel, l’international français (8 sélections) reste pleinement capable d’influer sur le cours d’une rencontre à haut-niveau.

Alors que Chartres et Hyères-Toulon se disputaient la première place de la poule haute, le CCBM était mené 57-58 à trois minutes de la fin. Le moment choisi par le vétéran (36 ans) pour sortir de sa boîte : trois paniers consécutifs, 6 de ses 8 points de la soirée, pour faire définitivement basculer le score en faveur des Chartrains (63-59). Malgré les efforts de Quentin Losser (15 points et 10 rebonds), ils ne seront plus revus par le HTV. Voilà donc les Euréliens seuls en tête de la NM1.

Les résultats de la première journée dans la poule haute

Caen – Tarbes-Lourdes : 83-74

Quimper – Avignon : 89-86

Loon-Plage – Saint-Vallier : 94-84

Tours – Andrézieux-Bouthéon : 72-84

Chartres – Hyères-Toulon : 68-64

Embauché par Berck pour assurer la mission maintien, Steed Tchicamboud a perdu gros pour sa deuxième avec le club nordiste. Le vainqueur du duel ABBR – Feurs avait l’opportunité de basculer du bon côté, à la troisième place, synonyme de maintien. Et ce sont les EFF qui l’ont emporté sur le fil (64-66), grâce à un lay-up de Yanis Harrath à 28 secondes du buzzer final. Également auteur d’un ultime lancer-franc, l’ancien meneur de la CRO Lyon a « chipé » le costume de héros à Ismael Cadiau, à créditer de son troisième double-double en carrière (17 points et 10 rebonds). « On perd le match en première mi-temps », déplore Tchicamboud dans les colonnes de La Voix du Nord. « On est habitués à avoir des contre-attaques, là on n’a pas défendu, on n’a pas mis d’intensité. 20 balles perdues, c’est beaucoup trop, il va falloir vite se relever. »