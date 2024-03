Avignon manque une occasion en tête, Poissy se rapproche du maintien, un pied en NM2 pour Besançon

Poule haute

Ce samedi, le vainqueur du duel Chartres – Hyères-Toulon prendra la tête de Nationale 1 ! Une promesse née des résultats des deux autres co-leaders de la trêve puisque, comme Tarbes-Lourdes, Avignon s’est incliné à Quimper (83-86). Un revers dommageable puisque les Vauclusiens menaient de 15 points à la 26e minute de jeu (43-58), avant de complètement s’écrouler, finalement crucifiés par quatre derniers points de Joel Awich. « Je ne vais pas fanfaronner car pendant 25 minutes, mon équipe a déjoué, sans respecter le plan de jeu. C’est un avertissement », a lancé l’entraîneur quimpérois Thibault Wolicki au Télégramme.

L’heure est au regroupement général dans la Poule A puisque le dernier, Loon-Plage, l’a emporté contre Saint-Vallier (94-84), avec un Ousmane Camara vintage (15 points à 7/8 et 10 rebonds). De même, Andrézieux-Bouthéon est allé s’imposer à Tours (84-72), avec une grosse prestation d’un autre intérieur vétéran, Moustapha Diarra (23 points à 7/12 et 8 rebonds). « On avait bien bossé cette rencontre, histoire d’avoir des choses à proposer pour lancer la deuxième phase », a réagi l’entraîneur Guillaume Quintard au micro de La Nouvelle République. « On verra si on arrive à enchaîner. Mais on est très humbles, et très contents d’avoir pris ce match. »

Les résultats de la première journée Caen – Tarbes-Lourdes : 83-74

Quimper – Avignon : 89-86

Loon-Plage – Saint-Vallier : 94-84

Tours – Andrézieux-Bouthéon : 72-84

Chartres – Hyères-Toulon : 89-86

Poule intermédiaire

Déjà déçu de ne pas être dans la poule haute, Le Havre continue de lâcher du terrain. Septième sur la ligne de départ, soit la dernière place qualificative pour les playoffs, le STB est tombé tout en bas du classement, battu par le dernier, Rennes (72-77). Inversement, fort de son duo majeur Steven Ricard (25 points à 9/13) – Elian Benitez (20 points et 13 passes décisives), Rueil continue de caracoler en tête. Le RAC a disposé d’Orchies (93-83) et profité des défaites de Vitré et Pont-de-Chéruy pour creuser l’écart. Seul Mulhouse, facile vainqueur à Toulouse, continue de rester plus ou moins dans le sillage.

Les résultats de la première journée Rennes – Le Havre : 77-72

Rueil – Orchies : 93-83

Challans – Pont-de-Chéruy : 73-68

Vitré – Boulogne-sur-Mer : 76-84

Toulouse – Mulhouse : 73-86

Poule basse

Déjà très mal en point avant même le début de la seconde phase, le BesAC a un peu plus creusé sa tombe à Lorient. L’arrivée de Laurent Mathis n’a rien changé et Besançon a concédé sa neuvième défaite de rang en Bretagne (73-89). Alors que seuls les trois premiers se maintiendront, l’équipe doubiste est larguée à la dernière place, avec deux longueurs de retard sur tout le monde.

A contrario, Poissy est beaucoup plus serein. Vainqueur du Pôle France (81-67), malgré l’excellente performance du prospect Nolan Traoré (25 points à 10/16 et 4 passes décisives), le promu francilien dispose dorénavant de trois succès d’avance sur la zone rouge. On notera la saillie offensive de Noah Burrell, auteur de 29 points, sa deuxième meilleure performance en carrière.

Enfin, mis mal en point par sa défaite contre Berck avant la clôture de la première phase, le LSVB a idéalement repris. Les Sables ont étouffé LyonSO (72-59), avec un grand Jean-Michel Mipoka (18 points, 7 rebonds et 5 passes décisives). « C’était un passage obligé pour espérer, et on l’a fait avec envie et détermination », apprécie le coach Denis Mettay au micro des Sables Vendée Journal.