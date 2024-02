Marième Badiane lancée dans le grand bain par le Fenerbahçe, l’énorme performance d’Olivia Epoupa

Pendant qu’Ana Tadic (11 points à 4/7, 8 rebonds et 3 passes décisives pour 18 d’évaluation) et Miskolc maîtrisaient Villeneuve-d’Ascq (78-66), tous les autres quarts de finale aller de l’EuroLeague Women ont mis en valeur des joueuses françaises.

Partie samedi dernier de Lattes-Montpellier, vaincu jeudi en EuroCup, pour l’ogre Fenerbahçe, Marième Badiane a signé ses débuts avec le champion d’Europe. L’équipe de Valérie Garnier a disposé de Salamanque (98-91) avec une première contribution de l’intérieure brestoise : 4 points à 2/4, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 13 minutes de jeu. Pour le meilleur +/- du Fenerbahçe : +10.

Ayayi et Epoupa à une victoire du Final Four

En terme de bon +/-, Valériane Ayayi se place aussi très haut : +24. Mais la quadruple championne de France a vécu une soirée délicate face à Schio avec un pourcentage douteux (1/7 aux tirs). Elle a toutefois largement pesé sur la victoire de Prague (78-60) avec 7 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 1 contre en 27 minutes.

Enfin, la série Mersin – Salamanque met aux prises deux tricolores : Olivia Epoupa et Christelle Diallo. Victorieuse à domicile (79-62), la meneuse de l’équipe turque est à créditer d’une superbe prestation (10 points à 4/6, 10 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions pour 24 d’évaluation en 33 minutes, +/- de +26), en forme peut-être de clin d’œil au triple-double de Virginie Brémont en LFB, neuf ans après le sien. En face, l’ancienne intérieure de Villeneuve-d’Ascq n’a pas démérité avec 10 points à 5/8, 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre et 4 balles perdues en 23 minutes.