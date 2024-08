Marina Ewodo de retour en France, à Tarbes

Le Tarbes Gespé Bigorre a rapatrié Marina Ewodo (1,88 m, 26 ans) dans le championnat de France. Deux ans après son départ de Saint-Amand, la sœur de Yohana Ewodo, passée par le TGB entre 2021 et 2023, l’intérieure franco-camerounaise revient en France.

L’ancienne joueuse de Mauguio, Montpellier Basket Mosson, Lunel et Lattes-Montpellier était revenue une première fois en France à sa sortie de l’Université de Californie à Riverside, en 2020. Peu responsabilisée (2,2 points et 1,6 rebond en 10 minutes en 2020-2021 puis 1,7 point et 1,6 rebond en 7 minutes sur 9 matches en 2021-2022), l’internationale camerounaise est ensuite partie en Grèce, au PAS Giànnina, puis en Espagne au CD Zamora, en deuxième division nationale (7,5 points et 4,5 rebonds en 21 minutes).

A Tarbes, Marina Ewodo partagera le secteur intérieur avec Endy Miyem, l’internationale nigériane Musa Murjanatu et Jess-Mine Zodia. A noter que le TGB a officialisé ce samedi la signature de la meneuse Roxy Barahman (1,73 m, 26 ans).