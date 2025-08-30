Recherche
EuroBasket masculin

Markkanen mène la Finlande vers les huitièmes de finale avec un double-double

EuroBasket - La Finlande se qualifie pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 85-65 contre le Monténégro. Lauri Markkanen a signé un double-double de 26 points et 10 rebonds devant 12 900 spectateurs à Tampere.
00h00
Résumé
Écouter
Markkanen mène la Finlande vers les huitièmes de finale avec un double-double

Lauri Markkanen a encore marqué 26 points

Crédit photo : FIBA

La Finlande a validé son billet pour les huitièmes de finale en dominant le Monténégro 85-65 dans une Tampere Deck Arena en ébullition. Pour la deuxième fois consécutive, les 12 900 places de l’enceinte finlandaise étaient toutes occupées, offrant un spectacle grandiose aux supporters locaux. Cette victoire permet aux Finlandais d’avancer dans la compétition, tandis que le Monténégro se retrouve dans une situation critique.

Un tournant décisif dès le deuxième quart-temps

Après un premier quart-temps serré marqué par 11 changements de score et un score de parité à 23-23, la Finlande a pris les choses en main. Les coéquipiers de Markkanen ont infligé un cinglant 12-1 au Monténégro en début de deuxième période, avec notamment un dunk spectaculaire de leur star, suivi d’un superbe pivot et panier. Malgré une réaction monténégrine, les Finlandais ont conservé leur avance à deux chiffres à la mi-temps grâce à un panier du futur meneur du BCM Edon Maxhuni dans les dernières secondes.

L’avance finlandaise a culminé à 18 points dans la suite de la rencontre, permettant aux locaux de contrôler les débats jusqu’au buzzer final. Cette performance collective témoigne de la montée en puissance de l’équipe finlandaise dans cette compétition.

Markkanen encore décisif malgré une défense monténégrine courageuse

Après son explosion offensive à 43 points contre la Grande-Bretagne lors du match précédent, Lauri Markkanen a dû batailler pour marquer 26 points à 8/16 face à une défense monténégrine bien organisée. Le « Finnisher » a néanmoins décroché le titre de joueur du match grâce à son double-double complété par 10 rebonds et un parfait 9 sur 9 aux lancers francs. De quoi finir à 35 d’évaluation. L’ex-Parisien Mikael Jantunen a apporté sa contribution avec 11 points, tandis qu’Andrija Slavkovic a signé sa meilleure performance du tournoi côté monténégrin avec 15 points.

La statistique marquante de cette rencontre réside dans l’efficacité finlandaise à 2-points, avec un excellent 69% de réussite dans la raquette, contrastant avec les difficultés monténégrines (13 sur 30 tentatives).

Après une journée de repos dimanche, la Finlande affrontera la Lituanie dans son avant-dernier match, gardant un œil sur Riga et la suite de la compétition. Le Monténégro, toujours à la recherche de sa première victoire, devra impérativement battre la Suède ou la Grande-Bretagne lors de ses deux derniers matchs pour espérer se qualifier.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
