Le calendrier du FIBA 3×3 World Tour 2025 est connu. Parmi la quinzaine d’étapes qui s’étaleront de fin avril à fin novembre, l’on retrouvera notamment la ville de Marseille comme hôte. La cité phocéenne accueillera l’événement, qui aura lieu en 2025 les 23 et 24 mai. Les instances de la FIBA semblent apprécier Marseille, pour qui ce sera le 3e événement organisé de suite.

