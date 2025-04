Massimo Cancellieri en finale d’une Coupe d’Europe : « Je crois que c’est la première fois que je gagne à Cholet »

Massimo Cancellieri a mené le PAOK Salonique à la finale de la FIBA Europe Cup ce mercredi 2 avril. L’ancien coach de Limoges et Strasbourg a conduit son équipe grecque à la victoire sur le parquet de Cholet Basket lors du match retour de la demi-finale. Le technicien italien n’a pas manqué de féliciter les Maugeois au micro du Courrier de l’Ouest :

« Il faut féliciter Cholet pour son travail, sa saison. Ce que le club fait en France. Nous sommes très contents. Je crois que c’est la première fois que je gagne ici. Je ne crois pas l’avoir fait avec Limoges et Strasbourg. On s’était préparés à jouer un gros match. À la fin de la rencontre, j’ai senti que les gars étaient confiants. Là, je suis fatigué mais prêt pour disputer cette finale désormais. Je me sens chanceux de coacher dans un club comme le PAOK Salonique. »