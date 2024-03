Massimo Cancellieri : « Laisser 20 minutes comme ça, ce n’est pas possible »

Strasbourg ne trouve pas de consistance dans ses performances et ne parvient ainsi pas à se stabiliser dans le Top 8 de la Betclic ELITE cette saison. Ce dimanche 10 mars, la SIG a perdu à Nancy sur le score de 79 à 75.

Les Alsaciens ont pris l’eau en défense en première mi-temps. Ils ont lutté pour recoller mais ne sont jamais repassés devant, enregistrant ainsi leur 13e défaite en 25 matches de championnat. L’entame de la rencontre a laissé des regrets à l’entraîneur Massimo Cancellieri* :

« On a joué deux matches. La première mi-temps était pour Nancy et la deuxième était pour nous, mais ça ne suffit pas pour nous gagner. A la fin, après l’exclusion de Quinton (Hooker) et après avoir réduit la rotation pour essayer de gagner, c’était difficile. Venir ici, dans cette salle, regarder Nancy dès le début, forcément tu prends 22 points puis 25 points et derrière c’est fini.

On a changé des choses, nos défenses, mais quand c’est trop tard, c’est trop tard. Entrer dans un match à l’extérieur et laisser 20 minutes comme ça ce n’est pas possible. Eux ils n’étaient évidemment pas venus pour nous donner le match. Au Portel nous avons regardé l’adversaire jouer durant le troisième quart-temps, ici durant la première mi-temps. Personne ne le fait exprès, et je ne vais pas faire venir tout le monde à la salle demain à 6h pour les punir. Ces gars s’entraînent, mais le jour du match il faut être différent et ne pas faire n’importe quoi comme lors du deuxième quart-temps ».