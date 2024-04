« Mathématiquement, ce n’est pas fait » – Le BCM n’a pas encore validé son maintien

En s’imposant 82-67 contre Roanne ce samedi 20 avril, le BCM Gravelines-Dunkerque a pris une victoire d’avance et le point-average sur le 16e de Betclic ÉLITE, soit le premier relégable.

L’équipe de Jean-Christophe Prat a donc fait un pas en avant vers le maintien en première division avec ce succès salle Dewerdt. Toutefois, il reste quatre journées et malgré le calendrier difficile de la Chorale (10 victoires et 21 défaites) et de Blois (9 victoires et 21 défaites), « mathématiquement, ce n’est pas fait », a rappelé le coach Jean-Christophe Prat à La Voix du Nord. Toutefois, le technicien parisien s’est dit fier de son équipe, qui avait démarré la saison par 10 défaites en 10 matches. Depuis, elle a gagné 11 fois pour 9 revers.

« Je suis fier, après une première période où j’ai trouvé les joueurs tendus, de ce que nous avons proposé défensivement. Roanne a plus de talent, mais nous avons forcé cette équipe à jouer sur demi-terrain. Elle a mis du temps, mais elle a fini par craquer. »

Gravelines-Dunkerque va jouer son prochain match à Limoges, ce mardi 23 avril.