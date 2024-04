Gravelines-Dunkerque, vainqueur de Roanne, fait un pas de plus vers un maintien miraculeux

Gravelines-Dunkerque et Jean-Christophe Prat ne sont plus très loin de réussir leur pari fou du maintien, après leur victoire contre Roanne ce samedi 20 avril (82-67). Après un départ en 0-10, qui condamnait le BCM à une descente presque certaine, les Maritimes ont progressivement relevé la tête. Depuis l’arrivée du technicien sur le banc nordiste fin octobre 2023, l’équipe affiche un bilan positif (11-9). Ce onzième succès de la saison permet à Gravelines-Dunkerque (15e) de compter une victoire d’avance sur son adversaire du soir, Roanne (16e). Avec le panier-average, on peut même parler de quasiment deux longueurs d’avance.

Berhanemeskel et Agee portent le BCM dans le dernier quart-temps

C’est dans le 4e quart-temps que Gravelines-Dunkerque a fait la différence face à Roanne (21-8). Grâce à un duo Tajuan Agee (16 points dont 3/3 à 3-points) – Johnny Berhanemeskel (20 points dont 4/6 à 3-points) particulièrement précieux dans cette dernière période, le BCM a pris le pas sur une Chorale jusque-là accrocheuse. Les joueurs de Jean-Christophe Prat, pourvus d’une très belle réussite extérieure (14/30 à 3-points contre 9/30 pour Roanne) et commettant très peu d’erreurs (8 ballons perdus, 12/16 aux lancers francs), n’ont pas tremblé dans cette finale pour le maintien.

Roanne a payé son manque de profondeur en fin de match, surtout en l’absence de Jordan Tucker, dont le départ est acté selon Le Progrès. La recrue Wayne Selden (5 minutes de jeu, 1 seul tir tenté) s’ajoute à la longue liste des paris ratés de la Chorale cette saison, après Tavian Dunn-Martin, E.J. Anosike ou encore Nuni Omot. Et malgré les doubles-doubles de D.J. Cooper (19 points et 12 passes décisives) et Yannis Morin (11 points et 15 rebonds), ou encore les 17 points de Sekou Doumbouya, les joueurs de Marc Berjoan ont dû se résoudre à partir bredouille de la salle Dewerdt.

Comme annoncé en préambule par les acteurs des deux camps, cette rencontre de la 30e journée n’était « pas décisive ». Mais laisse peut-être présager de l’ordre du classement au terme de la 34e et dernière journée de Betclic ELITE.