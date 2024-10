Mathias Lessort commence fort la saison d’EuroLeague

Vainqueur de l’EuroLeague 2024 le 26 mai dernier à Berlin, Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) a bien démarré ce nouvel exercice… à Berlin. Auteur du premier panier de la saison d’EuroLeague, le pivot s’est montré très efficace et spectaculaire tout au long de la partie.

Mathias Lessort back from where he left in Berlin 😤@Paobcgr #FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/BLgBiYjATk

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2024