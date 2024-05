Mathias Lessort et Moustapha Fall rejoignent les demi-finales de la ligue grecque

La domination du Panathinaikos Athènes et de l’Olympiakos en Ligue grecque est totale, les deux clubs légendaires se partagent depuis de nombreuses saisons les deux premières place du podium. Alors qu’ils prendront part au Final Four de l’Euroligue qui aura lieu à Berlin du 24 au 26 mai, les deux géants grecs peuvent encore se recroiser en championnat national. S’ils en sont là, c’est notamment grâce à Mathias Lessort (Panathinaïkos) et Moustapha Fall (Olympiakos).

Mathias Lessort, la marche avant

Arrivé au Panathinaïkos dans la lancée d’une saison 2022-2023 réussit avec le Partizan Belgrade, Mathias Lessort à toute de suite su prendre ses marques dans sa nouvelle équipe. Le Martiniquais fait partie du cinq idéal de la saison 2023-2024 de l’Euroleague. Il faut dire que l’ancien Chalonnais domine sa catégorie : 14 points à 62% de réussite à 2-points et 6 rebonds pour 19,6 d’évaluation de moyenne dans la meilleure compétition européen. Pour ses premiers quarts de finale en A1 Ethniki, Mathias Lessort a été impressionnant face au PAOK Salonique avec 14,5 points, 7 rebonds, 2 contres et 6 fautes provoquée de moyenne en 26 minutes passée sur le parquet. Véritable monstre physique, il a aidé son équipe à passer ce premier tour en deux manches, 84-66 sur le match aller et 96-99 dans le match retour. Le Français forme un axe 1-5 dominateur avec le meneur Kostas Sloukas.

💫𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗧𝗲𝗮𝗺💫 🔸Facundo Campazzo

🔸Mike James

🔸Kendrick Nunn

🔸Nigel Hayes-Davis

🔸Mathias Lessort pic.twitter.com/Mx8h5cISyr — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 13, 2024

Moustapha Fall et Olympiakos confirment

Malgré son absence de la liste élargie de Vincent Collet pour les Jeux olympiques de Paris, Moustapha Fall est au niveau de ses ambitions. Prolongé jusqu’en 2026 par l’Olympiakos, Moustapha Fall fait office de clé de voute du système de jeu proposé par Giorgios Bartzokas et ça c’est vu en playoffs grecs. Opposé à l’AEK Athènes, le Francilien a fait parler sa science du basket sur le match 2 remporté 100-68 par le club du Pirée. Il a cumulé 7 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 4 contres en 16 minutes jouées, une performance remarquable qui confirme son statut de cadre dans le groupe. La suite s’annonce radieuse avec une demi-finale faisant office de revanche contre le Real Madrid au Final Four de l’EuroLeague et une demi-finale de championnat de Grèce acquise grâce à la victoire en deux manches d’Olympiakos en quarts de finale.