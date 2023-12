Mathias Lessort rassure les fans après sa sortie sur blessure

Mathias Lessort n’a pas terminé la rencontre de la 16e journée d’EuroLeague ce vendredi 22 décembre, gagné à Milan par le Panathinaikos Athènes (68-76).

À la lutte pour le rebond offensif en fin de rencontre, le pivot français est lourdement retombé sur le dos. Sorti sur blessure, il a posté un message rassurant sur les réseaux sociaux. Ne souffrant d’aucune fracture, il devrait être préservé pour la rencontre à venir du championnat grec face au Promitheas Patras avant de retrouver la compétition la semaine prochaine face à l’Etoile Rouge de Belgrade, en EuroLeague.

Thank you everyone for kind messages and concern im doing much better just in pain but I’ll be ok 🙏🏿

— Mathias Lessort (@ThiasLsf) December 23, 2023