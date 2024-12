Mathieu Boyer déjà bien intégré au Portel : « Il nous apporte une vraie rotation »

Mathieu Boyer semble renaître dans le Nord après son passage compliqué à Nancy. Arrivé fin novembre à l’ESSM Le Portel, l’ancien joueur des Sharks d’Antibes et de Saint-Chamond s’est rapidement adapté, tant sur le terrain qu’auprès des supporters. Une scène illustre parfaitement cette complicité : Boyer frappant joyeusement la grosse caisse avec le kop portelois après la victoire mardi 10 décembre face à Sassari en FIBA Europe Cup (83-76).

L’intégration a été « facile » pour Mathieu Boyer

Mais c’est surtout sur le parquet que le joueur se distingue. Dès ses premiers matchs, il répond présent, s’immisçant déjà dans la rotation du Portel. “On voit qu’il va nous apporter une vraie rotation intérieure, ce qui nous manquait”, analyse son entraîneur Eric Girard auprès de la Voix du Nord.

Avec sa taille et sa dissuasion au cercle, Mathieu Boyer (2,05 m, 29 ans) s’est rapidement imposé comme un atout clé pour Le Portel. Lors de la défaite face au Paris Basketball (78-87), pour son premier match, il a inscrit 7 points et pris 5 rebonds en 15 minutes de jeu. Pour sa découverte de l’Europe, face à Cholet en FIBA Europe Cup, il a signé son meilleur total de points depuis son arrivée sur la Côte d’Opale, avec 12 points à 5/6 aux tirs. Des débuts prometteurs, que son coach espère encore voir s’améliorer avec davantage d’entraînements et de rythme. Mathieu Boyer lui-même semble conquis par sa nouvelle équipe : “Avec le jeu que nous produisons, la manière dont le ballon bouge, c’est très facile de s’intégrer dans une équipe comme le Portel”, confiait-il au journal local.

Déjà prolongé jusqu’en 2026, le natif de Bagnols-sur-Cèze incarne la stabilité que cherche le club portelois. Prochain défi pour lui et ses coéquipiers : un déplacement périlleux à Monaco, samedi 14 décembre à 20h30. Une rencontre qui sera l’occasion pour le pivot de confirmer son excellente intégration.