Mathieu Boyer (SLUC Nancy) va aborder sa première saison dans l’élite « sans trop de pression »

Mathieu Boyer (2,05 m, 28 ans) a très tôt fait parti des premières recrues d’un SLUC Nancy qui a été très actif sur le marché des transferts. Le pivot effectuera ainsi sa première saison dans l’élite, lui qui a gravi les échelons au fur et à mesure, de la Nationale 3 à la Betclic ELITE donc.

« Hâte de découvrir ce nouveau niveau »

Alors que le club lorrain a effectué sa rentrée pour sa pré-saison, Mathieu Boyer a été interrogé par nos confrères de L’Est Républicain.

« On était pressé de réattaquer, avec un nouveau groupe, de nouveaux objectifs. Je monte de niveau donc j’ai toujours envie. J’ai hâte de découvrir ce nouveau niveau. »

Meilleur pivot français de Pro B la saison dernière avec Antibes, pour sa 3e saison dans la division, Mathieu Boyer aborde « sans trop de pression » ce nouveau défi dans sa carrière. Dans ce changement de club et de division, il sera accompagné par un homme qui le connaît bien, son entraîneur Sylvain Lautié. Son passage express au SAP Vaucluse, six mois lors du dernier semestre 2016, lui a permis de côtoyer un adolescent, intérieur de la réserve, qui venait parfois s’entraîner avec le groupe NM1 de Sorgues-Avignon. « Sylvain me connait depuis 10 ans, depuis la Nationale 3, rappelle Mathieu Boyer. Il me récupère aujourd’hui en Pro A donc l’histoire est belle. »

À Nancy, Mathieu Boyer tiendra le poste de pivot avec Shevon Thompson (2,13 m, 31 ans), pour ce qui pourrait constituer l’une des meilleures paires de la division sur la position.