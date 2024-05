De la NM3 à la Betclic ÉLITE, sans centre de formation, Mathieu Boyer (Nancy) poursuit sa folle ascension !

« J’ai quitté un jeune espoir à haut potentiel avec un gros talent offensif à l’age de 16 ans à Avignon pour avoir le plaisir de retrouver un joueur qui a plus que confirmé en Pro B », sourit Sylvain Lautié. Le technicien lorrain a de quoi se réjouir : un an après avoir manqué le gros coup Bastien Vautier, qui avait finalement privilégié Le Portel au dernier moment, Nancy a fait venir le meilleur pivot français de Pro B : Mathieu Boyer (2,05 m, 28 ans). Et le vainqueur de la Coupe Korac 2002 est certainement l’un des rares coachs professionnels à connaitre le nom de Boyer depuis de longues années…

Dominant dans chaque division

Son passage express au SAP Vaucluse, six mois lors du dernier semestre 2016, lui a permis de côtoyer un adolescent, intérieur de la réserve, qui venait parfois s’entraîner avec le groupe NM1 de Sorgues-Avignon. Mathieu Boyer démarrait alors tout juste le fil de son improbable ascension. Fils d’une ancienne basketteuse à Clermont-Ferrand, Cathy Boyer, il a démarré le basket dès ses trois ans mais a passé toute sa jeunesse à évoluer à l’échelon départemental. Ce n’est que lors d’un tournoi que Saint-Vallier le repère, lui ouvrant alors les portes de son équipe U20 puis de son équipe bis en Nationale 3.

Parti de la cinquième division, Mathieu Boyer a fini par atteindre l’élite. Pour cela, le Gardois a survolé méthodiquement chaque division : troisième meilleur marqueur de NM3 en 2016/17 (24,3 points avec la réserve du SAP Vaucluse), meilleur scoreur de la finale de NM2 l’année suivante avec Feurs (19 unités contre Feurs), n°1 français à l’évaluation en NM1 avec Bordeaux en 2020, n°1 tout court en 2021 avec Boulogne-sur-Mer, n°3 en Pro B l’an dernier avec Saint-Chamond puis n°1 (avec seulement 25 minutes par match) et dans le cinq majeur du championnat cette saison avec Antibes (14,4 points à 61%, 9,3 rebonds et 2,1 passes décisives pour 20 d’évaluation en 28 matchs sous les couleurs des Sharks).

Une doublette intéressante avec Shevon Thompson

Des performances dominantes et répétées qui lui ont ouvert les portes de la Betclic ÉLITE, via un contrat de deux ans au SLUC Nancy. Pivot doté de mains en or et de bons fondamentaux, exceptionnel rebondeur (n°1 de Pro B), passeur en progrès, Mathieu Boyer sera plus qu’une doublure de luxe pour Shevon Thompson, prolongé pour trois ans par le club nancéien. « Nous aurons avec Mathieu et Shevon une doublette impactante sur le poste 5 », acquiesce Sylvain Lautié. « L’objectif n’était pas d’avoir un complètement, mais d’avoir un joueur au profil similaire afin de garder une stabilité dans nos formes offensives quelque soit le joueur présent sur le terrain.

Effectif 2024-2025 🚨 Mathieu Boyer rejoint le SLUC Nancy Basket pour les deux prochaines saisons ! ➕ d'infos ➡ https://t.co/PmlVPd3kvw#GoSLUC pic.twitter.com/7qQPRMjCR6 — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) May 22, 2024