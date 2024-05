Isaiah Washington, le comparse de Chris Clemons à Nancy ?

Isaiah Washington (1,85 m, 25 ans) est le meneur censé partager la ligne arrière du SLUC Nancy avec Chris Clemons en 2024-2025. Actuellement en pleins playoffs de BBL, avec un match ce lundi 20 mai contre Ulm, le New Yorkais n’a pas signé pour le club lorrain mais pourrait le faire une fois sa saison terminée.

Star à New York, joueur pour Pitino, père et fils

Après avoir grandi à Harlem, à New York, Isaiah Washington est devenu un lycéen star au point d’être élu joueur de l’année de l’État en 2016-2017, et MVP du camp Elite 24. Fort de ce titre, il a rejoint les Minnesota Gophers (NCAA) de Richard Pitino mais son rôle a grandement baissé lors de sa saison freshman. Ainsi, il a préféré changer de programme et revenir à New York, chez les Iona Gaels de Rick Pitino, père de Richard Pitino. Relancé (11,4 points, 5,1 rebonds et 4 passes décisives de moyenne), Isaiah Washington a retraversé les Etats-Unis d’Est ou Ouest pour cette fois jouer pour Long Beach State (13,7 points, 4,9 rebonds et 4,8 passes décisives de moyenne).

Passé professionnel en 2021, Isaiah Washington a d’abord joué au Monténégro et en Slovaquie avant de rejoindre Francfort-sur-le-Main en 2022-2023 puis Wurtzbourg en 2023-2024. Productif chez le cinquième de BBL (24 victoires et 10 défaites), il tourne à 12,6 points à 39,5% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 2,8 passes décisives en 28 minutes cette saison. Meneur doté de belles qualités balle en main, d’une bonne capacité à créer son tir, il devrait s’exprimer à merveille sous les ordres de Sylvain Lautié s’il venait bien à signer à Nancy.