Matthieu Gauzin à Nancy, cette fois c’est bon

Matthieu Gauzin (1,92 m, 23 ans) à Nancy, cette fois c’est bon. Le meneur de jeu s’était entendu avec le SLUC en cours de saison mais les Metropolitans 92 ne l’avaient pas laissé partir. L’exercice 2023-2024 terminé, le Berruyer a pu s’engager pour le club lorrain.

Nancy, le cinquième club professionnel pour Matthieu Gauzin

Membre de la génération 2001, Matthieu Gauzin a rejoint le centre de formation du Mans en 2016. C’est là-bas qu’il a lancé sa carrière professionnelle mais il a du passer par la case Pro B et Châlons-Reims pour s’affirmer. Cependant, son retour au MSB ne s’est pas passé aussi bien que prévu et il a changé de club par deux fois depuis, jouant pour le BCM Gravelines-Dunkerque en 2022-2023 puis les Metropolitans 92 en 2023-2024. Productif (8 points à 39,2% de réussite aux tirs, 1,5 rebond et 2,9 passes décisives en 20 minutes) au sein d’un collectif en difficulté (25 défaites en 29 matches avec lui), Matthieu Gauzin va tenter de continuer à monter en puissance à Nancy sur une ligne arrière composée par Chris Clemons, Antony Labanca et potentiellement Isaiah Washington.

« Matthieu a un profil qui nous plaisait bien de par ses qualités athlétiques, sa vitesse et ses aptitudes de finir près du panier. C’est un jeune joueur d’expérience avec pas moins de quatre années de haut-niveau. C’est un joueur qui doit nous apporter de l’énergie, du pers et de la vitesse dans le jeu. »

Matthieu Gauzin, à 23 ans, apportera de la défense sur la ligne arrière du SLUC Nancy. Pour passer un cap, ce meneur à potentiel devra améliorer son adresse, surtout à 3-points (25% de réussite en 2023-2024).