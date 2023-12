Choisir entre Nancy et Le Portel l’été dernier, « le vrai cas de conscience » de Bastien Vautier

Betclic ÉLITE - Pivot All-Star de l'ESSM Le Portel, Bastien Vautier retrouve le SLUC Nancy ce dimanche. Mais le pivot francilien aurait très bien pu s'engager avec son club formateur l'été dernier...

« Aujourd’hui, je considère presque que je viens plus de Nancy que de Paris », nous disait Bastien Vautier l’été dernier. À l’époque, il venait de s’engager avec l’ESSM Le Portel pour découvrir la Betclic ÉLITE, repoussant parallèlement une proposition du SLUC. À l’aube des retrouvailles avec son club formateur, programmées dimanche à 16h30 au Chaudron, le pivot nordiste est revenu sur cet épisode dans les colonnes de L’Est Républicain.

« C’est une question un peu… difficile. Nancy, c’est mon club de cœur. Honnêtement, ça a été un vrai cas de conscience pour moi et ça a été compliqué de refuser cette proposition. Pour être franc, je cherchais l’équipe au sein de laquelle je pourrais avoir le plus de responsabilités. Je ne dis pas que je n’en aurais pas eu à Nancy. Mais j’ai estimé que j’en aurais sans doute plus au Portel. Aujourd’hui, c’est le cas. Je suis même devenu capitaine… À Nancy, je me serais peut-être retrouvé derrière Shevon Thompson… Avec du recul, je n’ai aucun regret. Je fais un bon début de saison et le SLUC aussi… »

Venu au basket, par hasard, à 13 ans à Rozay-en-Brie, Bastien Vautier a pris la direction de Nancy en 2014, à l’âge de 16 ans. « J’ai testé plusieurs centres de formation, mais c’est à Nancy que je me suis senti le mieux, ça faisait vraiment l’esprit famille. C’était un univers à part. J’y ai rencontré mes meilleurs potes, à l’image d’Enzo Goudou-Sinha avec qui j’ai fait toutes mes années là-bas ». Il y a notamment remporté le titre de champion de France Espoirs en 2017, marqué son premier panier en pro sur Moustapha Fall et pris de l’épaisseur pendant trois saisons en Pro B avant le coup d’arrêt : une rupture des ligaments croisés contractée en avril 2021 contre Évreux.

Plus de deux ans et demi après cette triste soirée, qui reste sa dernière sous le maillot lorrain, Bastien Vautier va retrouver son club formateur dimanche sur la plus grande scène française. Dans la peau d’un futur titulaire au All-Star Game (15,6 points à 71%, 5,6 rebonds et 2,1 passes décisives)… « Être sélectionné pour ma première saison en Betclic Élite, c’est fou ! C’est une satisfaction, parce que ça confirme que je continue de progresser, année après année. Et c’est ce que l’on recherche quand on est sportif professionnel. »