Le SLUC Nancy s’offre la pépite iranienne Mohammad Amini pour trois ans !

Sous contrat avec l’AS Monaco pour encore deux annnés supplémentaires, Mohammad Amini (1,99 m, 19 ans) va bien pouvoir se lancer en Betclic ÉLITE la saison prochaine. Mais ce ne sera pas sur le Rocher puisque le club de la Principauté l’a libéré, conformément à la promesse initiale de base consistant à lui dire qu’il serait JFL à l’horizon 2026, à Monaco ou ailleurs. Barré au sein de l’effectif rutilant de Sasa Obradovic (seulement 5 apparitions cette saison), le jeune ailier iranien va tenter de faire décoller sa carrière au SLUC Nancy, qui a décidé de miser sur le long terme en l’embauchant pour trois saisons !

Un contrat pluriannuel en forme de récompense de deux premières saisons détonantes avec la Roca Team. Enfant de Bandar Abass (relire son portrait ici), formé au sein de plusieurs clubs de Téhéran (dont le prestigieux Mahram), Mohammad Amini a débarqué à Monaco à la fin de l’été 2022. Un seul match en cadets (44 points et 17 rebonds à Oullins-Sainte-Foy) aura suffi à l’orienter entièrement vers le championnat Espoirs, où il s’est imposé comme l’un des plus gros prospects du lot : n°3 aux points (19,1), n°2 à l’évaluation (21,8). Et même n°3 aux rebonds défensifs (6,8) – pas mal pour un poste 2-3 ! – ou n°5 aux interceptions (2,4). La preuve qu’il était rapidement devenu complètement surdimensionné pour les joutes U21, lui qui a épaté lors de la dernière Coupe du Monde (13,2 points à 46%, 4,6 rebonds et 1,4 passe décisive), avec notamment 19 points contre l’Espagne ou 22 contre le Liban.

« S’il peut jouer en Betclic ÉLITE ? Il n’y a aucun doute ! »

« Je suis très satisfait de voir que Mo pourra évoluer en Betclic ÉLITE la saison prochaine », souligne Mickaël Pivaud, le coach qui l’a développé avec les Espoirs. « Lorsque j’ai décidé de commencer à construire le projet monégasque autour de lui, les avis étaient partagés et ils sont unanimes aujourd’hui. Je suis fier de lui, de sa résilience : le choc des cultures a été difficile mais nous avons vécu deux magnifiques saisons humaines et sportives. »

Quant à savoir si son ancienne pépite iranienne peut jouer de suite en Betclic ÉLITE, la réponse fuse directement. « Il n’y a aucun doute ! Il a toutes les qualités requises, il sait jouer dur, il peut défendre et son tir longue distance est fiable. » Son carton face à la Roja à Jakarta constitue déjà une assurance tous risques mais Amini l’a prouvé lors de ses seules deux vraies apparitions en Betclic ÉLITE : il avait ainsi compilé 12 points à 4/7 et 4 rebonds l’an dernier à Blois, avant de faire mieux encore il y a dix jours contre Cholet Basket (12 points à 4/8, 8 rebonds et 2 passes décisives en 33 minutes).