Mathis Dossou-Yovo finit 2024 sur sa meilleure performance en Allemagne

Mathis Dossou-Yovo vit en cette saison 2024-2025 le premier exercice professionnel de sa carrière à l’étranger. Alternant entre le cinq majeur et le banc, l’ancien joueur de Saint-Quentin effectue pour le moment une saison intéressante à Oldenbourg (9,1 points à 62% aux tirs, et 5,4 rebonds en 17 minutes de jeu). Et pour le dernier match de l’année 2024, le Castelroussin a signé ses records à la marque (17) et à l’évaluation (23) en Bundesliga.

En duel avec son ex-partenaire Tyger Campbell

Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 24 ans) a en plus bien choisi son moment, l’accomplissant dans un derby du Nord-Ouest face à Vechta, séparé de Oldenbourg d’une cinquantaine de kilomètres seulement. Mais les 80% de réussite aux tirs de l’ailier-fort (8/10), avec également 9 rebonds dont 5 offensifs, n’ont pas suffi face à la formation de son ex-partenaire saint-quentinois Tyger Campbell (17 points et 6 passes décisives). Oldenburg s’est finalement incliné sur le score de 98 à 91 chez son voisin.

Une victoire aurait pourtant bien fait du bien à Oldenburg en difficulté, sur cette première moitié de championnat de Bundesliga. Après 13 matchs, l’équipe de Mathis Dossou-Yovo se classe 13e (sur 17), avec 5 victoires pour 8 défaites.