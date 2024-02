Matthew Strazel, « l’agréable surprise » des Bleus

Depuis le temps qu’on le voit arpenter les parquets professionnels, on n’oublie que Matthew Strazel n’a que 21 ans. Et qu’il est encore capable de vivre des premières, malgré une expérience déjà bien fournie.

Cela dit, tout au long de sa carrière professionnelle, le Monégasque a eu une qualité : ne jamais avoir peur du moment, ne jamais avoir peur de prendre les tirs, savoir saisir sa chance. Il l’a encore prouvé vendredi à Brest en secouant l’équipe de France à Brest face à la Croatie (73-61). Un deuxième quart-temps plein de culot (10 points à 100%) et d’énergie pour étrenner son nouveau maillot bleu de la meilleure des façons. Auteur de 12 points à 4/8, 2 rebonds et 1 passe décisive en 18 minutes, le triple champion de France a reçu les compliments de Vincent Collet en conférence de presse.

« Matthew a saisi sa chance. C’est une agréable surprise mais pas totalement non plus. C’était plutôt une confirmation pour nous. Cela reste important de le faire dans un match de ce niveau là. C’est à l’image de ce qu’il montre à Monaco. Il est habitué à jaillir et à saisir les opportunités dans une équipe très forte. Il n’est pas gêné et perturbé quand il arrive du banc. Il a été très intéressant. Je l’ai trouvé très précieux en première mi-temps, on manquait un peu de surface dans le jeu et il a mis tout de suite deux tirs importants. Sur la défense de zone, il a été percutant. Il s’est aussi engagé défensivement, même si il est peut-être un peu moins fort dans ce domaine que Andrew (Albicy). Mais en termes d’énergie, il est à fond et c’est important »