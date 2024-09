Matthew Strazel (Monaco) : « C’est une victoire qui nous rassure un peu »

Matthew Strazel : « C’était compliqué de faire pire qu’à Saint-Quentin… On a encore connu une entame poussive, avec un manque d’adresse et de stops défensifs, mais c’est une victoire qui nous rassure un peu. On avait besoin d’une victoire avant de commencer l’EuroLeague. Après, il y a encore plein de choses à corriger. Si on veut atteindre nos objectifs, il faudra que l’on soit bien meilleurs dans tous les domaines. Mais on a un groupe qui bosse cette saison : tout le monde arrive avant l’entrainement, repart après. »

Sasa Obradovic : « Les recrues doivent encore trouver leur place : nos séries du jour se sont faites avec nos historiques sur le parquet. Match après match, c’est visible que l’on souffre offensivement. On a plus marqué qu’auparavant mais il faut progresser en attaque, même si ce sera différent une fois que Mike James sera sur le parquet. Défensivement, on voit depuis le début de préparation que l’on tient la route, que l’on met de l’intensité physique, que l’on tient tout le monde en dessous de 70 points. Mais il faut que l’on marque des points… On rate tellement de tirs ouverts, on perd trop de ballons par nous-mêmes. Si on continue sur cette voie en EuroLeague, tout se payera cash.

C’est bien d’avoir gagné. Ça nous permettra d’aborder les prochaines échéances avec un esprit plus positif. Mais on manque encore de préparation, de vécu collectif… Depuis le début de la présaison, on ne s’est encore jamais vraiment entraîné tous ensemble. La victoire était quand même le plus important aujourd’hui. »

Propos recueillis à Monaco,