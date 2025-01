Maxim Logue, une première sortie en double-figure en NCAA, contre Gonzaga

Maxim Logue (2,05 m, 19 ans) n’avait jamais passé la barre des 10 minutes de temps de jeu avec Oregon State avant la semaine dernière. Sur les trois derniers matches, le pivot français a joué 16, 15 puis 12 minutes. Lors de sa dernière rencontre, ce mardi 28 janvier, il a profité du large écart en faveur de Gonzaga (qui s’est imposé 98-60 au final) pour être responsabilisé en fin de rencontre. Il atteint la barre des 10 points (à 3/3 aux tirs et 4/10 aux lancers francs) pour la première fois de la saison. En 12 minutes, il a également capté 5 rebonds pour les Beavers à Spokane. Son coéquipier et compatriote Isaiah Sy s’est contenté de 3 points.

6'9" Freshman 🇫🇷Maxim Logue is having his best game of the season against Gonzaga, making an impact off the bench.

10 PTS

5 REB@BeaverMBB pic.twitter.com/SyKuS1hXsZ

