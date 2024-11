Maxime Raynaud 5e meilleur marqueur, Daniel Batcho 17e : les pivots français à la fête en université

Le circuit universitaire américain (NCAA) étant de plus en plus peuplé de joueurs français, il y a mathématiquement plus de chances d’en voir qui dominent. Sur ces trois premières semaines de compétition, c’est le cas de deux grands pivots tricolores, qui font partie du Top 20 des meilleurs marqueurs du pays : Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) et Daniel Batcho (2,10 m, 22 ans).

Maxime Raynaud, toujours un objectif NBA ?

Raynaud attaque sa quatrième année à Stanford, mais cette fois avec un nouveau coach (Kyle Smith) et dans une nouvelle conférence (ACC). Et ce changement semble lui être bénéfique. Déjà dominant la saison dernière (15,5 points et 9,6 rebonds de moyenne), il a encore passé un cap (23,7 points et 12,6 rebonds en sept matchs). Il est actuellement le cinquième meilleur marqueur de NCAA, et le… meilleur rebondeur. Dans un début de saison face à des facs modestes, le grand intérieur a pu faire étalage d’un jeu au poste toujours si dévastateur avec ses fameux bras roulés. Mais surtout de son tir à 3-points en pleine progression dans les pourcentages (36,1% à 40%) et dans le volume (1,9 à 4,3 par match). S’il arrive à maintenir ces chiffres sur son tir extérieur, cela pourrait être crucial dans son évaluation en tant que prospect.

L’ancien coéquipier de Victor Wembanyama à Nanterre aura en effet 22 ans le soir de la Draft. Si certains profils similaires d’intérieurs scoreurs plus âgés ont été draftés ces dernières années en NBA (Zach Edey, Luka Garza, Trayce Jackson-Davis), il est traditionnellement plus compliqué pour eux de se faire une place au milieu des très jeunes à haut potentiel. Raynaud va devoir maintenir sa cadence actuelle s’il veut avoir une chance, même quand il va commencer à affronter les facs de sa conférence. Si les Cardinals ont perdu leur premier match la nuit dernière (71-78 contre Grand Canyon), lui a enchaîné son septième double-double en sept matchs (29 points à 12/21 et 11 rebonds).

Pour Daniel Batcho, le challenge de devenir « l’un des meilleurs intérieurs du pays »

Quant à Batcho, il suit une trajectoire similaire à son compatriote, mais avec un an de plus. Pour sa deuxième saison à Louisiana Tech, il est passé de 15,2 points de moyenne à plus de 21 sur ses cinq premiers matchs. De quoi le placer en 17e position des meilleurs scoreurs du circuit. Ce notamment grâce à un énorme carton à 38 points à 13/14 au tir, son record absolu en NCAA. « Maintenant, il montre qu’il est capable de finir de multiples façons. Il a beaucoup bossé pour cela, il a passé tout son temps à la salle » explique avec fierté son coach Talvin Hester, qui le mentorait déjà lorsqu’il était assistant à Texas Tech. Surtout, l’ancien du Pôle France arrive pour l’instant à garder une efficacité remarquable, à 75% de réussite aux tirs. Sans les tirs à 3-points qui ne font pas encore partie de son arsenal.

Plus bondissant et athlétique que Raynaud, Batcho se démarque aussi avec ses qualités défensives. Il est pour l’instant à 2,4 contres de moyenne, soit autant que l’année dernière. En ajoutant cette base à ses capacités offensives en développement, il est challengé par son coach à devenir « l’un des meilleurs intérieurs du pays. » Ce qu’il est parvient à être ce début de saison. Une saison qui s’annonce comme un bon tremplin pour lui, avant le début de sa carrière professionnelle à la rentrée 2025.