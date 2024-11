38 points à 93%, l’exceptionnelle performance de Daniel Batcho : « Il a des mains incroyables »

Et dire qu’à un panier près, Daniel Batcho (2,10 m, 22 ans) aurait vraiment pu écrire l’histoire… Avec un panier de plus, l’intérieur français des Bulldogs aurait pu devenir le premier pensionnaire de Louisiana Tech depuis… l’illustre Karl Malone à atteindre la barre des 40 points. Reste que la performance du Parisien est tout de même ahurissante.

Certes face à une équipe d’un niveau moindre (NCAA II), Daniel Batcho a réalisé le meilleur match de sa carrière universitaire, entamée en 2020. Ainsi, contre Mississipi State (105-67), il a cumulé 38 points à 13/14, 8 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 1 contre en 28 minutes. Il était même tellement bouillant qu’il s’est permis de rentrer son premier tir à 3-points en NCAA (13/14).

BATCHO FOR THREEEEEEE pic.twitter.com/xlYZtvTlW3 — Bulldog Basketball 🐶🏀 (@LATechHoops) November 19, 2024

Appelé à devenir professionnel en fin de saison, ce fils d’une ancienne joueuse russe de haut niveau a parfaitement lancé son exercice senior. Alors que son record NCAA était auparavant de 24 points, il l’a déjà amélioré à deux reprises, en seulement quatre matchs, depuis le démarrage de la saison : 28 points sur son premier, et donc 38 là.

Surtout, l’ancien intérieur de la Saint-Charles Charenton Saint-Maurice shoote à un incroyable taux de réussite. Depuis le début de saison, il cumule un superbe 32/36, soit 89% de réussite, et une moyenne de 8/9 par match (pour des statistiques de 22,8 points et 6,5 rebonds). « On a toujours su qu’il avait des mains incroyables », clame son coach Talvin Hester. « Maintenant, il est montre qu’il est capable de finir de multiples façons. Il a beaucoup bossé pour cela, il a passé tout son temps à la salle. Je lui répète en permanence de ne pas changer et je suis fier de lui. On le met à l’épreuve tous les jours et je pense qu’il peut encore faire mieux ! »