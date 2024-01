Maxime Raynaud cartonne en vain face à Kymany Houinsou et Washington State

Après deux victoire acquises face à USC puis Arizona, Washington State signe un troisième succès de rang (89-75) et poursuit sa remontée au classement de la PAC-12. L’équipe de Kymany Houinsou (0 points, 2 rebonds, 1 passe décisive en 12 minutes), qui joue beaucoup moins sur la série de victoire (moins de 8 minutes en moyenne, contre près de 30 en décembre), a passé un 13-0 aux locaux peu avant la mi-temps pour faire l’écart (18-34). Provoquant 17 balles perdues à leurs hôtes du jour, pour 19 points inscrits dans la foulée, ils ont surtout bien plus marqué dans la raquette (58 points à 28), grâce notamment aux paniers sur deuxièmes chances (14 points, contre 2 pour Stanford). Les Cougars sont désormais quatrièmes ex-aequo de la plus renommée des conférences de la côte Ouest, dans un groupe à 4 victoires en 7 matches au sein duquel le Cardinal fait également partie.

Emmenés par un grand Myles Rice (35 points et 8 passes décisives), les Cougars n’ont pas été trop impactés par la nouvelle grosse prestation de Maxime Raynaud (22 points à 10/15 aux tirs, dont 2/3 à 3-points, 10 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 29 minutes), et la performance historique de Kanaan Carlyle. Auteur de 31 points au Maples Pavilion, l’arrière du Cardinal s’est offert le record de points de la fac pour un freshman, jusque-là co-détenu par Chasson Randle (2012) et Todd Lichti (1985). Stanford tentera de se relancer dès samedi face à Washington.