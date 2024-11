Maxime Raynaud, un match très complet et un windmill pour démarrer la saison

Très attendu, Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) a démarré fort la saison NCAA 2024-2025. L’intérieur français de Stanford a largement contribué à la victoire du Cardinal contre Denver (85-62) devant les 2 286 spectateurs du Maples Pavilion. Pour la première de son nouveau coach Kyle Smith, le Parisien a cumulé 16 points à 7/15 aux tirs, 12 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions en 32 minutes.

Réputé pour sa polyvalence, son intelligence de jeu et son adresse à 3-points, très précieuse pour un poste 5, Maxime Raynaud a cette fois manqué ses trois tentatives derrière l’arc. Par contre, l’ancien joueur de Charenton et Nanterre a une nouvelle fois témoigné de sa grande mobilité avec une belle interception suivie d’un dunk windmill en contre-attaque. Le champion d’Europe U20 2023 n’est pas qu’un joueur très technique de grande taille, il est aussi un véritable athlète. De quoi faire de lui un joueur des plus complet pour conclure au mieux sa carrière universitaire avant d’espérer une carrière en NBA, qui représente l’un de ses objectifs.

Stanford senior 7’1 Maxime Raynaud had a very productive season debut

16 points

12 rebounds

6 assists

7-14 FG

The big man from France is going to be one of the most dominant bigs in the ACC pic.twitter.com/rG6Ay1jRTD

— Arman Jovic (@PDTScouting) November 5, 2024