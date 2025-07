Meissa Faye rejoint Ulm et lance sa carrière professionnelle en Allemagne

Meissa Faye (1,97 m, 17 ans) poursuit son ascension. Révélé cette saison avec le Pôle France en Nationale 1, l’ailier drômois a choisi de s’engager avec Ulm, l’un des clubs les plus réputés pour le développement des jeunes joueurs en Europe. À 17 ans, il s’apprête à franchir un cap important en lançant sa carrière professionnelle dans un environnement taillé pour sa progression.

Ulm, une rampe de lancement pour Meissa Faye

Poste 3 au tir redouté, Meissa Faye a fait parler de lui cette saison en NM1. En 35 matchs sous les couleurs du Pôle France, il a tourné à 9,3 points, 2,6 rebonds et 1,8 passe décisive. Mi-mars, il s’est même offert une pointe à 29 points (7/11 à 3-points) en 36 minutes dans une victoire sur le parquet d’Avignon.

Malgré ses qualités évidentes, son jeune âge (né le 29 décembre 2007, il pourrait encore être U17 à deux jours près), peu de clubs français ont tenté leur chance pour l’attirer. Ce sont surtout des universités américaines de niveau « mid-major » qui ont manifesté leur intérêt, avec des propositions financières plus importantes que celle faite par Ulm. Mais le lien fort entre ses agents, Théo Kossingou et Yann Balikouzou, et le club allemand a pesé dans la balance. Par le passé, ce lien a permis à Killian Hayes, Noa Essengue ou encore Pacôme Dadiet de se montrer sous les couleurs du club de Bade-Wurtemberg, au point d’être retenus au premier tour de la Draft NBA.

Une filière française bien installée à Ulm

Meissa Faye ne sera donc pas un pionnier en rejoignant le club allemand. Outre, Killian Hayes, Noa Essengue ou encore Pacôme Dadiet, il suit d’autres prospects internationaux comme Juan Nunez ou dernièrement Ben Saraf. La signature de Meissa Faye intervient quelques jours après celle d’un autre Français, Mohamed Diakite, et de l’Italien Diego Garavaglia.

L’EuroBasket U18 en ligne de mire

Avant de poser ses valises en Allemagne, Meissa Faye participera à l’EuroBasket U18, qui débute le 26 juillet prochain. Une belle opportunité pour l’ancien joueur de l’Avant Garde Tain Tournon Basket de briller sous le maillot tricolore, et de prendre encore un peu plus confiance avant d’attaquer le monde professionnel.