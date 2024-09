Melvin Ajinça a l’envie de rapidement intégrer la NBA avec Dallas

Après un début d’été vécu aux quatre coins des États-Unis, Melvin Ajinça en est visiblement reparti avec la ferme intention de s’y installer dans la durée. Un road-trip de franchises en franchises qui s’est avéré payant pour l’ailier, drafté cet été en 51e position, et dont les droits NBA appartiennent aux Dallas Mavericks. Lors d’un point presse du media day LNB, partagé avec son ex-coéquipier à Saint-Quentin Nolan Traoré, les questions ont beaucoup tourné autour de la NBA justement. Avec un objectif clair pour le nouveau joueur de l’ASVEL : intégrer l’Association.

« Mon objectif est de jouer sur les terrains de la NBA »

« Le retour en Europe est pour moi l’opportunité de revenir plus fort. » En ce sens, après deux saisons à Saint-Quentin (une en Pro B et une en Betclic ELITE), Melvin Ajinça compte franchir un palier cette saison avec l’ASVEL, où ambitions et pressions seront plus importantes qu’en Picardie. Notamment avec la découverte d’une compétition, l’EuroLeague : « C’est un gros défi (concernant l’accumulation des matchs de championnat et d’EuroLeague). Le nombre de matchs va être important. C’est physique mais surtout mental, note Melvin Ajinça. Mon objectif est de jouer sur les terrains de la NBA. Je dois être capable de jouer les matchs d’EuroLeague et de Betclic ELITE. »

D’autant qu’au cours de sa première saison dans l’élite à Saint-Quentin (9,3 points, et 3,3 rebonds), c’est la constance qui a fait défaut à Melvin Ajinca (2,02 m, 20 ans). L’ancien joueur du Pôle France a connu une adresse fluctuante au cours du dernier exercice (37% de réussite aux tirs dont 30% à 3-points), pouvant enchaîner 2 matchs à 17 points en fin d’année 2023 comme deux rencontres à 0/6 derrière l’arc entre février et mars.

Alors forcément, la capacité à enchaîner matchs nationaux et européens à un haut niveau sera l’un des enjeux du natif du Val-de-Marne. Et un point parmi les nombreux auxquels les Dallas Mavericks seront attentifs. « Il y a encore des contacts avec moi et Dallas, souligne l’ailier. Tout n’est pas coupé. Après, le plus gros travail vient de l’ASVEL. Ça va aussi venir de mes performances sur les parquets. »

Au média day de la LNB à Paris.