Melvin Ajinça intéresse l’ASVEL et Paris

Si Melvin Ajinca (2,02 m, 19 ans) a de bonnes chances d’être choisi par une franchise NBA à la Draft 2024, probablement au deuxième tour, il pourrait continuer sa carrière en Europe comme l’a fait par exemple Juhann Begarin avant lui.

Tuomas Iisalo adore les joueurs de Saint-Quentin

Ainsi, plusieurs clubs s’intéressent à lui. Parmi eux, l’Asvel et le Paris Basketball ont fait connaître leur volonté de faire venir Melvin Ajinça la saison prochaine. Coach du Paris Basketball, Tuomas Iisalo a souvent pioché ses joueurs à Saint-Quentin par le passé. C’était le cas avec Deane Williams en 2022 et Parker Jackson-Cartwright un an plus tôt. Le jeu physique et la grosse défense proposée par Julien Mahé au SQBB correspondent bien au projet de jeu du technicien finlandais.

Melvin Ajinça, un bon successeur pour Charles Kahudi ?

Mais pour découvrir l’EuroLeague, Melvin Ajinça aura un autre choix : l’ASVEL. Alors que Charles Kahudi arrive en fin de carrière, le club rhodanien verrait d’un bon œil l’arrière de ce poste 3 physique et capable d’apporter de l’adresse extérieure en attaque. Pour sa première saison en Betclic ELITE, Melvin Ajinça a tourné à 9,3 points à 37,5% de réussite aux tirs (dont 30,9% à 3-points), 3,3 rebonds et 0,8 passe décisives en moins de 25 minutes.