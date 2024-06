Mérédis Houmounou, un renfort pour l’Orléans Loiret Basket ?

Mérédis Houmounou devrait être la prochaine recrue d’Orléans. En effet, selon La République du Centre, le club du Loiret devrait accueillir l’arrière français de 35 ans.

Fin d’une belle histoire de six saisons avec Nancy

Le vétéran est un profil fortement apprécié par les entraîneurs, fort défenseur et meneur d’hommes. Il sort de six saisons avec Nancy dont il était le capitaine, lui l’enfant de Vandoeuvre-lès-Nancy. Il aura notamment participé a la remontée du SLUC dans l’élite en 2022. Cette saison, Mérédis Houmounou (1,90 m, 35 ans) tournait encore à 5,4 points, 2,9 rebonds et 3 passes décisives en 19 minutes de moyenne. Au-delà de ses statistiques, c’est surtout son leadership et son côté dur sur les parquets qui est une vraie plus-value pour un collectif.