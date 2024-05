Mérédis Houmounou, revient sur son histoire à Nancy, avant de se lancer dans un nouveau projet

Après 212 matchs disputés avec le SLUC Nancy, Mérédis Houmounou (1,90 m, 35 ans) ne sera plus Nancéien la saison prochaine. Présent au club depuis 2018, l’enfant de Vandœuvre a tout connu avec le club de sa ville natale, de la remontée dans l’élite du basket français grâce au titre de Pro B en 2022 aux matchs les plus marquants du SLUC avec des victoires contre Paris et Monaco, lors desquelles il a eu un impact non négligeable.

Interrogé par France Bleu Lorraine sur ses 6 saisons passées avec Nancy et sur les plus grands moments du club, il réagit :

« Ce n’était pas prévu que je puisse faire 6 ans au SLUC, à la base j’étais là en tant que partenaire d’entrainement. Finalement on m’a donné ma chance et j’ai surtout pris à cœur le projet de faire remonter Nancy en Pro A, voir le SLUC en Pro B était une situation triste pour beaucoup. Il a fallu rallumer la flamme car il n’y avait pas autant de monde que maintenant dans la salle, on était loin des guichets fermés. Ce n’était pas facile mais avec le recul, je pense qu’on a réussit notre pari et il y a eu de grands moments qui ont pu être partagés avec les supporteurs comme le titre de Pro B ou les matchs contre Monaco et Paris. »

Une dernière saison compliquée

Le vétéran termine son aventure avec le SLUC après une saison très éprouvante, tant mentalement que physiquement car Nancy est passé par toutes les émotions cette saison. Entre le système de descente à trois et le trou d’air complet de l’équipe en janvier et février, cette saison a mis les organismes à rude épreuve. Y compris ceux de l’ancien capitaine.

« C’était une saison très compliquée mais on est aidé par quelques équipes qui ont mal débuté le championnat. La période de janvier-février était éprouvante, entre la succession de départ et les blessures, les rotations ce sont encore plus resserrées. On avait du mal à enchainer et tout le monde doit tirer un peu plus sur la corde. Le grand défi est de réussir à mobiliser tout le monde, ceux qui ne veulent pas c’est compliqué mais avec Antho (Anthony Labanca) on a essayé d’imposer une ligne directrice. Il faut être sérieux et appliqué à l’entrainement et en match. Pour ceux qui voulaient partir et ce qui hésitait comme Bruno ( Bruno Cingala-Mata), il faut trouver les bons mots et les dire aux bons moments, c’est très compliqué. Le rôle de capitaine c’est d’être un leader, mais parfois il faut savoir se taire et écouter. Au final, je pense qu’avec Antho on a plutôt bien réussi notre mission. «

Encore déterminé à rejoindre un projet ambitieux

Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, le capitaine du SLUC n’a pas été reconduit pour la saison prochaine. Une perspective qu’il avait envisagé mais toujours avec un questionnement sur le fait de devoir quitter Nancy. Désormais à la recherche d’un nouveau défi, le Français souhaiterait finir sa carrière avec un contrat long. Des clubs de Pro B sont d’ores et déjà intéressés par celui qui a fait monter la JL Bourg et Nancy de la Pro B à la Betclic ELITE, avant d’aider à les installer en première division. Fidèle, exemplaire – à l’image des nombreuses rencontres où il a joué blessé -, de défendre sur les postes 1, 2, 3 et 4, de plus en plus juste offensivement en plus de rester un excellent défenseur – collectivement et individuellement -, ce leader de vestiaires veut s’engager sur un contrat de deux ans.

« C’est vrai que dans mon idée, c’était difficile de se dire qu’on allait devoir quitter Nancy mais c’est comme ça. Je ne suis pas encore en fin de course, je me sens encore bien et avec une bonne préparation je pense pouvoir refaire une saison complète. Je commence à bien connaître mon corps et je sais malheureusement vers quelles périodes les blessures peuvent arriver. J’espère revoir les parquets rapidement, peu importe si c’est en Pro B ou Betclic ELITE, ça dépendra du projet, mais l’idéal serait d’avoir un contrat long pour trouver un peu de stabilité avec ma famille. «

Un dernier au revoir

Marqué par les larmes à la suite de son dernier match et de l’ovation réservée par le public. C’est un dernier moment fort de la carrière Nancéienne de Mérédis Houmounou.

« Il y a beaucoup d’émotions de quitter cette salle et ses supporteurs. En larmes forcément car je me dis que c’était la dernière fois que Gentilly (salle où évolue Nancy) est ma maison. Je repensait finalement aux six saisons sur ce terrain et à la manière dont les choses se sont enclenchées car je n’aurais jamais cru pouvoir faire tout ça. Sur le terrain et dans le club j’ai toujours essayé de me donner à fond pour gagner. Quand tu fais un dernier match comme ça ( 7 points, 33.3% à 3-points, 5 rebonds et 5 passes en 22 minutes) et que tout le monde scande ton nom, tu as réussi ta mission et tu peux partir la tête haute. J’ai été très surpris de ce qu’ils m’ont donné, j’ai reçu une centaine de messages mais c’est presque beaucoup pour un seul homme alors il faut savoir rester humble. »

Une chose est sure c’est que Mérédis Houmounou manquera à Nancy la saison prochaine car il a laissé son empreinte dans le club, ce n’est que partie remise avant que le SLUC retrouve un nouveau cycle sportif. Mais l’ex-capitaine ne sera jamais bien loin de son ancienne équipe.