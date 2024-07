Michael Henry nouvel ailier du CEP Lorient

A chaque jour son annonce au CEP Lorient. Cette fois, le club breton a annoncé la signature de Michael Henry (1,98 m, 29 ans). Cet ailier américain a connu deux expériences en Amérique latine sur l’année 2024, au Mexique puis au Venezuela.

Avec Frayles, le natif de Syracuse (New York) a tourné à 17,4 points à 32% de réussite à 3-points, 3,7 rebonds et 2,4 passes décisives par match avant de rejoindre Frontinos au Venezuela (13,6 points, 1,9 rebond et 1,5 passe décisive en 22 minutes après 8 matches).

Sorti de Buffalo State en 2018, Michael Henry a longtemps joué en Argentine avant sa signature à Lorient. Il a porté les couleurs de La Union, Centro Espanol de Plottier et le Club Atletico Villa San Martin. Son expérience au CEP sera sa première dans le championnat de France. Il sera le coéquipier d’Adrien Sclear, Kévin Mondesir, Valentin Vitale-Boiteux, Theo Benoit, Matthieu Robin, Brahim Dohou et Hassane Gueye.