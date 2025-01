Michael Kessens attendu à l’ALBA Berlin

Libéré par le Paris Basketball, Michael Kessens (2,06 m, 33 ans) va retrouver le championnat allemand en rejoignant l’ALBA Berlin. Peu utilisé par Tiago Splitter à l’intérieur, l’ancien espoir de Cholet Basket a fini par aller voir ailleurs.

Le Germano-Suisse qui a grandi à Nyon à 50 kilomètres de Genève va donc rester en EuroLeague tout en retrouvant une BBL qu’il connaît parfaitement. Joueur de Bremerhaven en 2017-2018 avant de passer deux ans en Pro A, la deuxième division, à Vechta (2018-2020, il a ensuite évolué à Francfort-sur-le-Main puis à Bonn entre 2021 et 2023. Arrivé dans les valises du coach Tuomas Iisalo à Paris en 2023, Michael Kessens a profité de son statut de joueur formé localement (JFL) consécutif à ses quatre saisons passées à Cholet (de 2008 à 2012).

Nommé capitaine de Paris en 2023

Nommé capitaine, Michael Kessens s’est montré important dans la campagne de Paris en 2023-2024, aussi bien en Betclic ÉLITE (4,6 points et 3,1 rebonds pour 6,4 d’évaluation en 14 minutes) qu’en EuroCup (4,3 points et 3,2 rebonds pour 6,8 d’évaluation en 13 minutes). En revanche, avec les arrivées de Kevarrius Hayes et Léopold Cavalière, mais aussi l’intégration du club de la capitale en EuroLeague, il a très peu vu le terrain cette saison (8 entrées en championnat, 1 en Coupe de France mardi à Pau).

A Berlin, il aura l’occasion de jouer davantage dans une équipe à la traine en EuroLeague (18e sur 18, 3 victoires et 17 défaites) mais aussi en BBL (15e sur 17, avec 5 victoires et 8 défaites) malgré sa récente victoire face au Bayern Munich.