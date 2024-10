Mickaël Hay avant Pau – Limoges : « C’est l’adversaire le plus détesté, ça va être sympa »

Après avoir enchaîné ses deux premières défaites de la saison en Pro B, l’Élan béarnais reçoit son rival du Limoges CSP ce mardi 15 octobre en Coupe de France. Privé de son meilleur joueur Christopher Ledlum (1,98 m, 23 ans), bloqué au dos, et Dalil Hadi (1,85 m, 21 ans), l’EBPLO veut se rattraper malgré un effectif limité à huit joueurs professionnels.

Bousculé contre Denain puis face à Rouen, l’équipe de Mickaël Hay n’a pas montré assez de volonté son coach. « Quand l’adversaire prend plus de rebonds offensifs que toi de rebonds défensifs… J’aimerais bien que l’on montre de la méchanceté, mais pour l’instant on n’en a pas été capables. Limoges, c’est le meilleur adversaire pour montrer ça », annonce l’ancien entraîneur de Blois dans Sud-Ouest. Ce véritable classique du basket français s’avère donc très utile. « On voulait une Pro A ici, on l’a et c’est face à l’adversaire le plus détesté, ça va être sympa », prévient l’ancien meneur de l’Élan Chalon qui va vivre son premier classique officiel, ce mardi soir.

A Orthez, en match de préparation, le Limoges CSP s’était imposé 77-71 contre l’Élan béarnais. Depuis, l’EBPLO a démarré la saison par quatre victoires de suite, avant de baisser le pied depuis 10 jours.