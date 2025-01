Migna Touré s’approche de son record en carrière

En s’inclinant 70-72 chez le Baxi Ferrol le week-end dernier, Gérone a manqué une occasion d’accéder à la tête du championnat espagnol. Pourtant, Mamignan Touré (1,83 m, 30 ans) aura tout tenté, en vain.

L’internationale française a terminé meilleure marqueuse de la rencontre en cumulant 22 points à 8/12, 3 rebonds, 1 passe décisive et 3 interceptions en 34 minutes. De loin son meilleur total offensif sous le maillot catalan, auparavant établi à 18 unités contre Campobasso en EuroCup.

Une preuve de sa belle forme du moment puisque la native de Nevers a même échoué à un seul panier de son record en carrière, qui tient toujours à 23 points. Une marque atteinte à quatre reprises : en 2018, avec Nice, puis en 2021 et 2023 (deux fois), avec Lattes-Montpellier.

Final a Ferrol. Ens veiem diumenge a Fontajau, afició 📸 Sandy López pic.twitter.com/f7Aigpeiln — Spar Girona (@unigirona) January 19, 2025

Une défaite qui fait mal

Une défaite frustrante pour Migna Touré et ses coéquipières. En tête du championnat sur une bonne partie de la saison, l’équipe vient de perdre 2 fois en l’espace de 5 matchs. Les joueuses de Roberto Iniguez réalisent la mauvaise opération de cette 17e journée de Liga Endesa Femenina et tombent à la troisième place du podium. Valence en profite et prend provisoirement la tête du championnat. Le prochain match de Gérone aura lieu le 26 janvier contre Gernika Bizkaia à 18h au Pavello Fontajau.