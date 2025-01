Migna Touré signe son meilleur match en Espagne avant une échéance décisive en EuroCup

Après quatre saisons à Lattes-Montpellier, l’internationale française Migna Touré (1,83 m, 30 ans) est allée vivre une nouvelle aventure en Espagne, découvrant la Liga Endesa Femenina avec l’un de ses clubs phares, celui de Gérone.

Ce dimanche 12 janvier, chez le Celta Vigo de Clémentine Samson (13 points à 6/14, 1 rebond, 1 passe décisive et 5 balles perdues pour 2 d’évaluation en 35 minutes), la shooteuse a signé sa meilleure performance dans la première division espagnole, du moins d’un point de vue statistique. La Bourguignonne a cumulé 12 points à 4/9 aux tirs, 3 rebonds et 6 passes décisives pour finir à 19 d’évaluation (sa meilleure performance de la saison) dans une large victoire (83-52) face au 14e (sur 16) du championnat. De quoi leur permettre de rester en tête avec Avenida, le club de Salamanque, avec 14 victoires en 16 matches.

Une grosse échéance à venir contre Pecs

Si Gérone réalise pour l’instant une très belle saison en Liga Endesa Femenina, une grosse échéance attend les Catalanes en EuroCup ce jeudi. Battues de 12 points à Pecs (85-73) lors du match aller du 1/8e de finale de l’EuroCup, Migna Touré et son équipe reçoivent les Hongroises ce jeudi à 19h30 au Pavello Fontajau pour le match retour. C’est probablement jusqu’ici le match de la saison pour les Géronaises.

Migna Touré, qui tourne à 8,7 points à 39,2% de réussite à 3-points, 2,5 rebonds et 1,6 passe décisive en 26 minutes en championnat et 9,8 points à 34,6% derrière l’arc, 3,1 rebonds et 2,3 passes décisives en 27 minutes en EuroCup, aura certainement un gros rôle à jouer sur ce match retour. Surtout qu’elle a pu se relever ce dimanche après être passée à côté en Hongrie (6 points à 2/5, 4 rebonds et 2 passes décisives pour 5 d’évaluation en 30 minutes).