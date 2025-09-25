Mikael Jantunen brille pour ses débuts avec le Fenerbahçe, qui remporte la SuperCup turque 2025

Le Fenerbahçe a décroché la SuperCup turque 2025 en battant le Besiktas sur le score de 85-83. Il s’agit du premier titre de SuperCup pour le club stambouliote depuis 2017 et du huitième de son histoire. Une victoire arrachée dans les dernières secondes grâce à l’héroïsme défensif de Nicolo Melli.

Mikael Jantunen étincelant pour ses grands débuts

La nouvelle recrue finlandaise Mikael Jantunen a marqué les esprits pour ses débuts officiels sous le maillot du Fenerbahçe. L’ancien joueur du Paris Basketball a compilé 19 points avec une remarquable adresse à 3-points (4/5), accompagnés de 7 rebonds. Une performance de haut niveau qui augure bien de son intégration dans l’effectif turc. De quoi rebondir pour lui, dix jours après avoir manqué la claquette de la médaille de bronze lors de la petite finale de l’EuroBasket contre la Grèce. « Jantunen est arrivé en grande forme« , a apprécié après le buzzer final son coach Sarunas Jasikevicius.

🎯 Mikael Jantunen, üç sayılık isabetlerini sürdürüyor! pic.twitter.com/DI6LwdejeN — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 24, 2025

Devon Hall s’est montré le plus prolifique du côté du Fenerbahçe avec 23 points à 4/6 à 3-points, au point de remporter le trophée de MVP. Wade Baldwin a également apporté sa contribution offensive avec 20 points, formant un trio redoutable avec Jantunen pour porter l’attaque stambouliote.

Un finish haletant scellé par Nicolo Melli

Le Besiktas n’a pas abdiqué malgré un retard de 82-74 à 1 minute et 3 secondes du terme. Menés par Devon Dotson, auteur de 25 points, et l’ex-Monégasque Vitto Brown (16 points), les joueurs de Besiktas sont revenus à 84-82 avec seulement 7 secondes au chronomètre.

Sur le score de 85-82, le Fenerbahçe a commis une faute sur Dotson. L’Américain a converti le premier lancer-franc avant de manquer volontairement le second pour récupérer le rebond et tenter l’égalisation. Mais c’était compter sans la vigilance défensive de Nicolo Melli, qui s’est élevé pour contrer la tentative à 3-points de Dotson avec deux secondes restantes, préservant ainsi la victoire de Fenerbahçe.

🙌 Nicolo Melli'nin maçın son saniyelerinde Devon Dotson'a yaptığı blok! pic.twitter.com/di0KsAWYuh — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 24, 2025

Cette SuperCup confirme les ambitions élevées du Fenerbahçe cette saison, avec un effectif renforcé par l’arrivée de joueurs comme Jantunen, qui a déjà montré son potentiel lors de ce premier rendez-vous officiel.