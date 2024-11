Mike James rend un vibrant hommage à Sasa Obradovic

Jamais Mike James n’avait eu si longtemps un entraîneur dans sa carrière. Pendant pratiquement trois ans, de décembre 2021 à novembre 2024, l’Américain a été coaché par Sasa Obradovic par l’AS Monaco, où les deux hommes ont bâti une relation forte.

« Nous sommes tous les deux un peu singuliers », disait-il en juin dernier, pendant les finales de Betclic ÉLITE. « Un peu différents. Un peu « individuels » dans notre façon d’être. Tous les deux, on ne s’intéresse qu’à la victoire. C’est l’un des rares qui encaisse la défaite encore plus mal que moi. Je le respecte pour cela. Depuis le premier jour, on a entretenu une bonne relation et elle n’a fait que s’améliorer au fil des années. Continuer à Monaco pour remporter l’EuroLeague avec lui, ce serait le rêve. »

« Tu m’as poussé à être la meilleure version de moi-même »

La première partie du rêve reste encore d’actualité, mais ce ne sera pas avec Sasa Obradovic. Sifflé comme rarement dimanche à Gaston-Médecin après la défaite monégasque contre Le Mans, le technicien serbe a quitté le club de la Principauté, « d’un commun accord ». Et parmi tous ses anciens joueurs à Monaco, le plus bel hommage est venu du compte Instagram de Mike James.

« Coach Sasa Obradovic,

En des termes simples, je veux juste te dire merci. Non seulement pour avoir été l’un de mes entraîneurs préférés, mais aussi l’une de mes personnes préférées. Tu as débarqué dans une équipe dans un état horrible, avec une version horrible de moi, et tu as en as pourtant fait un vrai nom européen. Depuis ton arrivée, la Roca Team est devenue une équipe à craindre et une équipe que de nombreux fans aiment regarder. Tu m’as poussé à être la meilleure version de moi-même chaque jour, même quand je ne le voyais pas moi-même. J’ai apprécié chaque seconde de tout ça, coach, et je sais que cela ne restera pas comme notre dernière rencontre. Merci, coach. »

Parmi les autres joueurs monégasques ayant réagi, Jaron Blossomgame a partagé le visuel de l’AS Monaco en story, de même que Donatas Motiejunas qui s’est fendu d’un « merci coach ». Matthew Strazel a lui cumulé les cœurs sur Instagram et X.