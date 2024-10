Mike James (Monaco) toujours pas qualifié en Betclic ÉLITE, mais…

Mike James sera-t-il en tenue dimanche après-midi pour affronter Cholet en Betclic ÉLITE ? Non, selon toute vraisemblance, l’AS Monaco souhaitant économiser au maximum sa star et Nick Calathes (actuellement blessé) en vue des joutes de l’EuroLeague. Mais l’Américain devrait, au moins, avoir la possibilité d’être aligné, si Sasa Obradovic le désire.

Toujours pas qualifié pour évoluer en Betclic ÉLITE, et encore introuvable sur le site de la LNB, Mike James est en passe d’être inscrit pour la 5e journée ce week-end. Le club de la Principauté travaillait cette semaine sur les formalités administratives nécessaires à sa qualification, en parallèle de celle de Jordan Loyd, tout juste revenu sur le Rocher. Soit deux MVP des finales pour le prix d’un ?

Affaire du contrat d’image de Mike James : verdict sous quinzaine

Sanctionnée d’un retrait d’une victoire (avec une en sursis) et d’une amende de 20 000€ par la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB en raison d’un contrat d’image de Mike James non intégré à la masse salariale, le club de la Principauté a été auditionné en appel le 11 octobre par la FFBB. Le verdict doit être rendu avant le 25 octobre.

Avec sa victoire en moins, le club de la Roca Team pointe, pour l’instant, à la 11e place du championnat, avec un seul de ses deux succès comptabilisés.