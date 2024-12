Mini-événement à Bilbao : Cholet battu pour la 2e fois de la saison !

C’est un mini-tremblement de terre qui s’est déroulé à Bilbao. En déplacement dans la ville basque pour son 2e match du top 16 de la FIBA Europe Cup, Cholet a connu son 2e revers de la saison toutes compétitions confondues, le premier dans la compétition européenne. Le club des Mauges s’est incliné de justesse en Espagne (95-88).

Le point commun de l’AS Monaco et de Bilbao sur ce début de saison ? Avoir réussi à battre Cholet Basket, l’équipe la plus en forme de l’Hexagone avec le Paris Basketball. Mais c’est d’un rien que le club des Mauges a chuté dans le Pays Basque ce mardi 10 décembre. Encore à touche-touche à 5 minutes de la fin (82-80), CB a donné des munitions pour se faire battre, notamment au rebond où les joueurs de Fabrice Lefrançois ont souffert toute la soirée (14 prises offensives espagnoles). Dans la dernière minute de la partie, Cholet a bien tenté de conserver son invincibilité européenne, en vain face au sang froid des Basques sur la ligne des lancers francs.

