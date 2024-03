Minnesota atteint les 50 victoires pour la première fois depuis 20 ans

Les Minnesota Timberwolves ont signé leur 50e victoire de la saison ce mercredi 27 mars contre Détroit (106-91), ce qui ne leur était pas arrivé depuis 20 ans. A l’époque, Kevin Garnett avait été nommé MVP de la saison régulière et Minnesota avait atteint sa seule et unique finale de conférence, perdue face aux Los Angeles Lakers.

Un 46e double-double pour Rudy Gobert

Toujours sans Karl-Anthony Towns, les Wolves ont pu compter sur un Rudy Gobert dominant à l’intérieur (11 points à 5/5 aux tirs, 14 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en 34 minutes). Le Picard a terminé avec le meilleur +/- de son équipe (+20). C’est son 46e double-double de la saison NBA 2023-2024. En face, Evan Fournier continue d’alterner le bon et le moins bon. Après ses 15 points à New York lundi, l’arrière a cette fois manqué ses 6 tentatives de tirs (0/4 à 3-points). En 15 minutes, il a en revanche piqué 3 ballons.

RUDY GOBERT 🇫🇷 11 POINTS (100% FG)

14 REBONDS

4 PASSES

2 CONTRES

+20 Victoire des Wolves qui repassent 2èmes à l'Ouest ! pic.twitter.com/EqWdR3Me3O — NBA France (@NBAFRANCE) March 28, 2024

Un choc Denver – Minnesota vendredi

Avec 50 victoires et 22 défaites, Minnesota repasse devant Oklahoma City – qui a le même bilan – à la deuxième place de la conférence Ouest. Le Thunder a perdu après prolongation contre Houston ce mercredi. Les Timberwolves restent derrière Denver (51 victoires et 22 défaites), chez qui ils jouent ce vendredi.